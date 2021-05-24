Доллар начинает неделю с роста
Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов в понедельник, 24 мая.
Доллар добавляет 0,001 пункта — 2,509 белорусского рубля. Растет также и российский рубль. Плюс составляет 0,0028 пункта — 3,4098 белорусского рубля за 100 российских.
А вот евро теряет 0,0012 пункта — 3,0624 белорусского рубля.
Отметим, что на прошлой неделе (17-21 мая) три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
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