Доллар начинает неделю с роста

/ Экономика
Просмотров: 179

Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов в понедельник, 24 мая.

Доллар добавляет  0,001 пункта — 2,509 белорусского рубля. Растет также и российский рубль. Плюс составляет 0,0028 пункта — 3,4098 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро теряет 0,0012 пункта — 3,0624 белорусского рубля.

Отметим, что на прошлой неделе (17-21 мая) три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, продемонстрировали рост.

Читайте также:

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года