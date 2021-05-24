Латвийский министр: airBaltic пока не будет использовать воздушное пространство Беларуси

Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс заявил, что инцидент с самолетом Ryanair не останется без последствий.

«Наша национальная авиакомпания airBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран, — заявил чиновник в эфире утренней программы «Домская площадь». — И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации».

По его словам, Международная организация гражданской авиации (ICAO) запросила всю информацию от перевозчиков и стран-операторов. «В ближайшие дни, очевидно, будут вынесены конкретные рекомендации по этому вопросу», — отметил Линкайтс.

Он также подчеркнул, что официальных решений о прекращении полетов самолетов «Белавиа» в Ригу не принято. Но призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в Беларусь и из Беларуси на сайте Международного аэропорта «Рига» и сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.

«Ясно то, что ситуация в принципе неприемлемая, когда страна может решить — нравится или не нравится тот или иной пассажир. Действия наших соседей идут в противоречие с международными конвенциями. Думаю, какие-то последствия будут. В том числе, экономического плана. Это решение властей Беларуси вызовет последствия в будущем», — приводит слова министра lsm.lv .

Напомним, в связи с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующим задержанием находившегося на борту белорусского журналиста и активиста Романа Протасевича главы комитетов по иностранным делам парламентов девяти стран призвали запретить полеты гражданских судов в белорусском воздушном пространстве.

Инцидент в той или иной форме осудили Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС и НАТО. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Президент Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий .

Немедленного освобождения Протасевича потребовал целый ряд стран. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование «захвата самолета».

Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет, отмечает БелаПАН.

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