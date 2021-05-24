ICAO может запретить полеты гражданских судов в белорусском воздушном пространстве

В связи с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующим задержанием находившегося на борту белорусского журналиста и активиста Романа Протасевича главы комитетов по иностранным делам парламентов девяти стран призвали запретить полеты гражданских судов в белорусском воздушном пространстве.

«Мы, председатели соответствующих комитетов по иностранным делам национальных парламентов, однозначно осуждаем угрозу насилия в отношении гражданского самолета в небе над Беларусью. Использование истребителя для прерывания гражданского полета Ryanair — акт пиратства на пути между двумя странами НАТО и ЕС. Этот безрассудный акт подверг пассажиров и экипаж серьезной опасности. Это — напоминание о нелегитимности администрации, претендующей на власть в Минске», — говорится в заявлении депутатов.

Они призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) «немедленно расследовать это явное нарушение свободы транзита между государствами и угрозы самолету».

«До отчета ICAO мы призываем исключить Беларусь из организации и запретить полеты над Беларусью, включая полеты в страну и из страны. Очевидно, что нынешняя администрация в Минске не обеспечивает безопасность своих граждан и ей нельзя доверить защиту их прав. Это акт государственного террора и похищения — угроза всем тем, кто путешествует по Европе и дальше. Это нельзя оставить как есть», — пишут парламентарии.

Депутаты обращаются с призывом к НАТО и Евросоюзу «ввести санкции в отношении режима Лукашенко», лишив его возможности «использовать Интерпол и другие международные организации» для «новых атак на демократию в Европе». Главы парламентских комитетов по иностранным делам призывают также провести в Беларуси новые выборы под наблюдением ОБСЕ, немедленно и безусловно освободить Романа Протасевича «и всех других политзаключенных».

«Тирании не место в Беларуси или в Европе. Она угрожает не только их гражданам, но и миллионам других во всем мире», — считают депутаты.

Обращение подписали Павел Фишер (Чехия), Норберт Рёттген (Германия), Чарли Фланаган (Ирландия), Том Тугендат (Великобритания), Рихардс Колс (Латвия), Жигимантас Павилёнис (Литва), Богдан Клих (Польша) и Боб Менендес (США).

Инцидент в той или иной форме осудили Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС и НАТО. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Президент Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий .

Немедленного освобождения Протасевича потребовали Украина, Латвия и Эстония. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование «захвата самолета».

Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет, отмечает БелаПАН.

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