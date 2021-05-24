Премьер Литвы: пусть правосудие для Ашурка свершит Гаагский трибунал

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните остро ореагировала на сообщение о смерти в шкловской колонии Витольда Ашурка, которого белорусские правозащитники признали политзаключенным.

На своей странице в «Твиттере» глава правительства написала, что это известие ее опечалило и одновременно привело в ярость.

«Пусть упокоится его душа в свободе. Пусть для него свершит правосудие Гаагский трибунал», — заявила Шимоните.

О смерти 50-летнего Витольда Ашурка родственникам сообщили вечером 21 мая. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца, проводится проверка. Родные и друзья не получали от него писем с конца апреля.

18 января суд Лидского района (Гродненская область) признал Ашурка виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и нападении на милиционера во время акции протеста в районном центре 9 августа 2020 года. Он был осужден на пять лет .

8 апреля Гродненский областной суд по результатам рассмотрения апелляции оставил приговор Ашурку без изменений.

Посол США в Беларуси Джули Фишер выразила глубокие соболезнования семье и друзьям гродненского областного координатора движения «За Свободу», члена Партии БНФ Витольда Ашурка. «Он умер в борьбе за свободу и светлое будущее Беларуси», — написала дипломат в «Твиттере».

«Все политические заключенные в Беларуси должны быть освобождены, а режим — привлечен к ответственности», — говорится в соболезновании МИД Эстонии.

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