Глава Еврокомиссии: лица, ответственные за угон самолета Ryanair, должны быть подвергнуты санкциям

«Возмутительные и незаконные действия режима в Беларуси будут иметь последствия», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя ситуацию с самолетом Ryanair , вынужденно приземлившимся в Минске.

«Лица, ответственные за угон самолета Ryanair, должны быть наказаны, — написала она в «Твиттере». — Журналист Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден. Европейский совет завтра обсудит, какие действия предпринять».

Освобождения журналиста потребовали также министры иностранных дел Дании Йеппе Кофод и Чехии Якуб Кульганек.

По словам Кофода, вызывает глубокую обеспокоенность перенаправление гражданского самолета в Минск под ложным предлогом.

«Мы обеспокоены тем, что белорусский режим злоупотребил международным авиационным правом для преследования своих противников», — заявил Кульганек.

Его предшественник на посту главы МИД Чехии Томаш Петржичек отметил в «Твиттере»: «Это просто за гранью. В последний раз подобные атаки мы пережили во время холодной войны. Лукашенко должен получить четкий ответ».

Инцидент в той или иной форме осудили Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС и НАТО. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Президент Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий .

Немедленного освобождения Протасевича потребовали Украина, Латвия и Эстония. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование «захвата самолета».

Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет, отмечает БелаПАН.

Читайте также: