Глава ОБСЕ потребовала от Минска немедленных объяснений ситуации с самолетом Ryanair

Действующий председатель ОБСЕ глава МИД Швеции Анн Линде осудила обстоятельства задержания журналиста Романа Протасевича в Минске, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Фото из микроблога Анн Линде

«Я встревожена сообщениями о том, что гражданский самолет был вынужден приземлиться в Минске, чтобы арестовали независимого журналиста Романа Пратасевича, — сказала Линде. — Это глубоко тревожное и безрассудное поведение. Я призываю Беларусь немедленно освободить журналиста Протасевича».

Линде потребовала от Минска немедленных объяснений произошедшего, пишет БелаПАН.

Она также призвала белорусские власти соблюдать все свои международные обязательства, в том числе в отношении свободы СМИ и прав человека.

Инцидент в той или иной форме осудили Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС и НАТО. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Президент Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий .

Немедленного освобождения Протасевича потребовали Украина, Латвия и Эстония. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование «захвата самолета».

Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет, отмечает БелаПАН.

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