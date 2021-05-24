В Европарламенте ситуацию с самолетом Ryanair назвали «шокирующей эскалацией, которая требует решительного ответа ЕС»

Действия белорусских властей в ситуации с самолетом Ryanair являются «вопиющим нарушением международного права», говорится в совместном заявлении председателя комитета Европарламента по иностранным делам Дэвида Макалистера, главы делегации ЕП по связям с Беларусью Роберта Бедроня и докладчика ЕП по Беларуси Пятраса Ауштрявичюса. Заявление распространила пресс-служба Европарламента.

«Сегодня белорусские власти перенаправили пассажирский самолет, летевший из Афин в Вильнюс, используя предполагаемую угрозу взрыва бомбы в качестве предлога для того, чтобы его перехватили белорусские военно-воздушные силы и обязали совершить аварийную посадку в Минске, — говорится в заявлении. — Единственной целью этого ужасного маневра, очевидно, был арест одного из пассажиров самолета — Романа Протасевича, одного из создателей и бывшего главного редактора оппозиционного канала <...> (телеграм-канала, который белорусскими властями признан экстремистским. — БелаПАН.). Государственное информационное агентство БелТА сообщило, что вся операция была проведена по прямому приказу Александра Лукашенко».

«Мы самым решительным образом осуждаем угрозу жизни 171 пассажира, находившегося на борту этого внутреннего рейса ЕС. Это шокирующая эскалация, которая требует решительного ответа со стороны ЕС, — подчеркивается в заявлении. — Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить Протасевича».

Евродепутаты подчеркивают, что с 2019 года Протасевич был вынужден жить в Польше и Литве, чтобы избежать уголовного преследования на родине, и как беженец он защищен Хартией Евросоюза об основных правах.

В частности речь идет о статье 19, которая гласит, что «никто не может быть выдворен, выслан или выдан государству, где существует серьезный риск того, что он или она будут подвергнуты смертной казни, пыткам или другим бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания».

«Мы настоятельно призываем председателя Европейского совета, представителей государств — членов ЕС, а также верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности рассмотреть этот вопрос в ходе завтрашнего саммита и в срочном порядке приступить к четвертому пакету санкций в отношении должностных лиц, которые принимают участие или являются соучастниками фальсификаций на выборах и последующих нарушений прав человека в Беларуси, включая преследование независимых журналистов и блогеров, а также компаний, поддерживающих Лукашенко и его режим», — говорится в заявлении.

Авторы призывают Европейскую службу внешних действий и национальные дипломатические представительства [стран ЕС] в Беларуси следить за ситуацией с Протасевичем, оказывать ему любую необходимую поддержку и работать вместе, чтобы обеспечить его скорейшее освобождение.

Инцидент в той или иной форме осудили Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС и НАТО. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Президент Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий .

Немедленного освобождения Протасевича потребовали Украина, Латвия и Эстония. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование «захвата самолета».

Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет, отмечает БелаПАН.

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