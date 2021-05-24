Страну накроет область повышенного атмосферного давления

/ Общество
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В первый день недели на большую часть территории Беларуси распространится область повышенного атмосферного давления.

По прогнозу Белгидромета, ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер юго-западный, западный сильный порывистый.

  • Брест +19..+21°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
  • Витебск +17..+19°C (без осадков, ветер 4-9 м/с);
  • Гомель +18..+20°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
  • Могилев +18..+20°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
  • Минск +17..+19°C (вероятность осадков 30-40%, ветер 4-9 м/с).

Из-за гроз объявлен желтый уровень опасности.

 

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: прогноз погоды

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