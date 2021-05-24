Страну накроет область повышенного атмосферного давления

В первый день недели на большую часть территории Беларуси распространится область повышенного атмосферного давления.

По прогнозу Белгидромета, ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер юго-западный, западный сильный порывистый.

Брест +19..+21°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);

Витебск +17..+19°C (без осадков, ветер 4-9 м/с);

Гомель +18..+20°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);

Гродно +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);

Могилев +18..+20°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);

Минск +17..+19°C (вероятность осадков 30-40%, ветер 4-9 м/с).

Из-за гроз объявлен желтый уровень опасности.

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