Президент Евросовета Шарль Мишель: инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий
Инцидент с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, не останется без последствий, говорится в опубликованном вечером 23 мая коммюнике президента Европейского совета Шарля Мишеля.
«Я самым решительным образом осуждаю принуждение к посадке рейса Ryanair в Минске, в Беларуси, 23 мая 2021 года и задержание властями Беларуси журналиста Романа Протасевича», — заявил Мишель.
Он призвал белорусские власти «немедленно освободить задержанного пассажира и полностью гарантировать его права».
«Лидеры ЕС обсудят этот беспрецедентный инцидент завтра на заседании Европейского совета. Этот инцидент не останется без последствий», — сообщил глава Евросовета.
Инцидент в той или иной форме
Немедленного освобождения Протасевича
Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет, отмечает БелаПАН.