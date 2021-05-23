Президент Евросовета Шарль Мишель: инцидент с посадкой самолета Ryanair не останется без последствий

Инцидент с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, не останется без последствий, говорится в опубликованном вечером 23 мая коммюнике президента Европейского совета Шарля Мишеля.

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«Я самым решительным образом осуждаю принуждение к посадке рейса Ryanair в Минске, в Беларуси, 23 мая 2021 года и задержание властями Беларуси журналиста Романа Протасевича», — заявил Мишель.

Он призвал белорусские власти «немедленно освободить задержанного пассажира и полностью гарантировать его права».

«Лидеры ЕС обсудят этот беспрецедентный инцидент завтра на заседании Европейского совета. Этот инцидент не останется без последствий», — сообщил глава Евросовета.

Инцидент в той или иной форме осудили Литва, Польша, Греция, Франция, Германия, структуры ЕС и НАТО. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров».

Немедленного освобождения Протасевича потребовали Украина, Латвия и Эстония. Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование «захвата самолета».

Официальной информации белорусских властей о задержании Протасевича пока нет, отмечает БелаПАН.