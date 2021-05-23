Генеральная прокуратура Литвы начала расследование «захвата самолета» Ryanair

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Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование в связи с последними событиями в Минске.

Фото theins.ru

«Начато досудебное расследование захвата самолета и запрещенного международным правом обращения с людьми», — цитирует delfi.lt руководителя по вопросам коммуникации Генпрокуратуры Эляну Мартинонене.

Расследование проводит Бюро криминальной полиции Литвы.

«Поскольку сегодня уже начато досудебное расследование, мы попросили прилетевших о понимании, чтобы для ускорения расследования вопросы должностных лиц были заданы еще сегодня вечером, чтобы как можно более оперативно собрать информацию», — заявила журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, которая встретилась с пассажирами Ryanair после прилета в Вильнюс.

«Работает большая команда следователей, чтобы не задерживать людей, мы быстро опрашиваем всех и собираем все данные», — сообщил начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.

 

 

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Тэги: инцидент с самолетом Ryanair Беларусь-Литва Персона: Эляна Мартинонене Роландас Кишкис

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