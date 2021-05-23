Германия: Евросоюз должен будет принять меры против Лукашенко и его режима

С заявлением по поводу вынужденной посадки в Минске 23 мая самолета Ryanair, выполнявшего рейс Афины — Вильнюс, выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По его словам, принуждение к промежуточной посадке самолета, летевшего из одной страны Евросоюза в другую, является серьезным вмешательством в воздушное движение.

«Мы очень озабочены сообщениями, что в пути был задержан журналист Роман Протасевич, — написал Маас в «Твиттере». — Это не может остаться без серьезных последствий со стороны ЕС. Мы находимся в тесном контакте с партнерами по ЕС».

«Серьезным вмешательством в воздушное движение» назвал инцидент и вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Подобный акт нарушает международное право и не может остаться без ответа. Европейский союз должен будет принять меры против белорусского диктатора Лукашенко и его режима», — написал Шольц в «Твиттере».

По его словам, инцидентом должны заняться участники Европейского совета, ближайшее заседание которого пройдет 24 мая в Брюсселе, сообщает БелаПАН.