Посаженный в Минске самолет Ryanair уже в Вильнюсе

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс и вынужденно севший в Минске, в 20:47 вылетел из белорусской столицы и приземлился в пункте назначения в 21:27, свидетельствует сайт flightradar24.com.

По данным литовских властей, в столице Греции на борт сел 171 пассажир. Как сообщает со ссылкой на свои источники Народное антикризисное управление, по итогам проверки в минском аэропорту не смогли продолжить путь два гражданина Беларуси и четыре гражданина России.

Задержан объявленный белорусскими властями в розыск активист Роман Протасевич.