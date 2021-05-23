ICAO выразила «серьезную обеспокоенность» инцидентом с самолетом Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров» в Минске, «что может противоречить Чикагской конвенции».

«Мы надеемся, что больше информации будет официально подтверждено заинтересованными странами и операторами», — говорится в заявлении ICAO на ее странице в «Твиттере».

Конвенция о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), принятая в 1944-м и вступившая в силу в 1947 году, предусматривает, в частности, защиту международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства (приложение № 17).

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Этому предшествовало сообщение близкого к Лукашенко телеграм-канала «Пул Первого» о том, что самолет приземлился в белорусской столице после поступления информации о его заминировании.

В этот момент борт находился недалеко от границы с Литвой. По информации канала, «обратились к Минску, чтобы приняли самолет», и Лукашенко «дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать». По поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Правозащитники сообщили о задержании известного белорусского блогера и активиста Романа Протасевича, который находился на борту самолета. На родине он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, объявлен в международный розыск, власти страны направили в Польшу запрос о его выдаче.

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