Греция и Франция расценили инцидент с самолетом Ryanair как «угон белорусскими властями»

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Как угон расценил вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Угон белорусскими властями самолета Ryanair неприемлем. Необходим твердый и солидарный ответ европейцев», — написал Ле Дриан на своей странице в «Твиттере».

МИД Греции выпустил заявление, в котором решительно осудил случившееся, назвав инцидент «государственным угоном». Отмечается, что на борту самолета находился 171 пассажир, в том числе 11 граждан Греции. «Этот акт, поставивший под угрозу жизни всех пассажиров, недопустим», — подчеркивается в заявлении.

Афины осуждают арест Романа Протасевича, который летел этим рейсом. Отмечается, что Протасевич был в составе делегации во главе с демократическим лидером Светланой Тихановской на Дельфийском экономическом форуме, прошедшем с 12 по 16 мая в греческой столице.

«Для Греции защита основных ценностей, таких как демократия, верховенство закона и права человека, является вопросом принципа. Мы считаем, что подобная практика, относящаяся к другим временам и не подходящая ни для одного цивилизованного государства, не должна оставаться без ответа», — отмечает МИД.

Греция рассчитывает, что ситуация будет рассмотрена на заседании Европейского совета в Брюсселе 24 мая.

Негативно о ситуации вокруг самолета также высказались президент, премьер-министр и министр иностранных дел Литвы, премьер-министр Польши, руководители Евросоюза, отмечает БелаПАН.

 

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

 

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Тэги: инцидент с самолетом Ryanair Беларусь-Греция Беларусь-Франция Персона: Роман Протасевич Жан-Ив Ле Дриан

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