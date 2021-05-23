Павел Латушко: инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси нельзя назвать иначе как военным пиратством

Инцидент с посаженным в Минске самолетом Ryanair нельзя назвать иначе как военным пиратством и международным террористическим актом, прокомментировал произошедшее 23 мая в Беларуси чрезвычайное происшествие глава Национального антикризисного управления Павел Латушко в своем телеграм-канале .

Павел Латушко.

«То, что сегодня по указанию военного диктатора Александра Лукашенко в Беларуси был посажен гражданский самолет компании Ryanair c применением военно-воздушных сил Беларуси, является еще одним свидетельством того, что в Беларуси нарушается международное право, подвергаются опасности жизни и здоровье иностранных и белорусских граждан», — считает политик.

По его словам, целью посадки самолета было задержание известного белорусского блогера Романа Протасевича, которому в Беларуси грозит высшая мера наказания.

«Данный инцидент нельзя назвать иначе как военным пиратством и международным террористическим актом, — убежден Латушко. — Мы требуем, чтобы этот инцидент был незамедлительно был рассмотрен международным сообществом и международной организацией гражданской авиации ICAO на предмет временной приостановки авиасообщения над территорией Беларуси».

Роман Протасевич – бывший журналист, фотограф, блогер и активист. Работал фотографом, был стипендиатом журналистской программы имени Вацлава Гавела. В 2019 году покинул Беларусь в связи с тем, что сотрудничал с телеграм-каналом, признанным властями страны экстремистским. В конце ноября прошлого года Романа Протасевича и Степана Путило КГБ Беларуси внес в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Протасевич и Путило являются обвиняемыми по трем статьям Уголовного кодекса: 293 (организация массовых беспорядков), 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок), 130 (разжигание вражды). Белорусские власти требовали их выдачи от Польши.