Политолог Павел Усов: Беларусь превращается в большой Донбасс – черную зону для международного права и безопасности

Беларусь превращается в большой Донбасс – черную зону для международного права и безопасности, отметил в своем телеграм-канале белорусский политолог Павел Усов.

Павел Усов. Фото: Белсат.

«Чтобы бороться с врагами, Лукашенко уже готов сбивать самолеты. Принудительная посадка пассажирского самолета в Минске, для того чтобы задержать Романа Протасевича, очередной вызов всему миру. Я остаюсь при мысли, что следующим шагом будет физическое уничтожение врагов режима в европейских странах».