Политолог Павел Усов: Беларусь превращается в большой Донбасс – черную зону для международного права и безопасности

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Беларусь превращается в большой Донбасс – черную зону для международного права и безопасности, отметил в своем телеграм-канале белорусский политолог Павел Усов.

 

Павел Усов. Фото: Белсат.

 

«Чтобы бороться с врагами, Лукашенко уже готов сбивать самолеты. Принудительная посадка пассажирского самолета в Минске, для того чтобы задержать Романа Протасевича, очередной вызов всему миру. Я остаюсь при мысли, что следующим шагом будет физическое уничтожение врагов режима в европейских странах».

«Актом воздушного пиратства и международного терроризма» назвал произошедшее с самолетом Ryanair в Беларуси и блогером Романом Протасевичем глава НАУ Павел Латушко.
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Тэги: комментарии к посадке самолета Персона: Павел Усов Павел Латушко Роман Протасевич Город: Минск