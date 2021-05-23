«Карателям здесь не рады». Минчанина арестовали на 17 суток за наклейку на заборе

Жителя Минска Дмитрия Беляковского арестовали на 17 суток за наклейку на заборе, сообщает правозащитный телеграм-канал «Вясна назірае». Причем осужден он был только через шесть суток после задержания.

Фото: spring96.org.

По информации правозащитников, 42-летний Дмитрий Беляковский был задержан 15 мая, когда вышел из дома выбросить мусор. Через забор его окликнули сотрудники милиции, которые спросили, живет ли он в этом доме, а затем предложили проехать в РУВД.

Внимание милиции привлекла наклейка с надписью «Карателям здесь не рады» на заборе дома, в котором живет десять человек. В Советском РУВД на Беляковского составили протокол по статье 24.23 КоАП за несанкционированное пикетирование.

Его дело судья Советского района Елена Жукович начала рассматривать 17 мая. Задержанный пояснил суду, что собственником дома является его мать. В доме живет 10 человек, и он не знает, кто именно разместил на заборе наклейку, которая висит там уже более полугода. Судья отправила дело на доработку.

19 мая судья продолжила рассмотрение дела, в материалах которого появился протокол по статье 24.3 КоАП за неповиновение милиционерам от 18 мая. Это позволило сотрудникам милиции оставить мужчину на Окрестина еще на трое суток до суда. Судья приняла решение объявить в суде перерыв, а потом вернула дело на доработку.

21 мая Беляковского осудили. Судья Жукович интересовалась, почему он не снимал наклейку в течение полугода и означает ли это, что она ему нравится. Свидетель-милиционер на суде не смог вспомнить ни момент неповиновения, ни сколько человек еще задержали. Позже стало известно, что в материалах дела два протокола задержания с разницей в пять минут, в связи с чем адвокат ходатайствовал о вызове милиционера, который составлял протоколы. Было отмечено, что для того чтобы повторно задержать человека, надо его сначала отпустить, но нет сведений, что его отпускали.

Судья отказала в ходатайстве о вызове милиционера, который составлял протоколы.