COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрировано 1.252 новых случая инфекции

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.252 случая COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписаны 1.599 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

22 мая был зарегистрирован 1.471 заболевший, 21 мая — 1.756, 20-го — 1.457, днем ранее—1.378. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 386.025, умер 2.771 пациент с коронавирусом, выздоровели — 376.453.

За минувшие сутки выполнено 18.920 тестов на коронавирус (днем ранее 18.710). С начала эпидемии сделано 6.211.780 тестов.