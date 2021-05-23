Фотовидеофакт. В Гродно сотрудники МЧС спасли мужчину из-под завала

В субботу, 22 мая, в службу 101 позвонила жительница Гродно — сообщила о том, что ее супруга засыпало при земляных работах в яме-отстойнике.

Как сообщает МЧС, сотрудники пожарных аварийно-спасательных частей №1 и №4 Гродно срочно отбыли к месту случившегося на улицу Аксенова. Исполняющий обязанности старшего помощника начальника штаба Владимир Бурчик организовал взаимодействие бойцов МЧС.

Выяснилось, что на частном подворье в яме размерами 3 на 5 метров и глубиной 1,8 метра под обрушившимися опалубкой и фундаментом находится мужчина. Пострадавший был в сознании, но выбраться из-под завала был не в состоянии. Спасатели быстро подготовили к работе гидравлическую станцию и при помощи пневмоподушек уменьшили нагрузку на пострадавшего. Затем домкратом приподняли обрушившиеся конструкции и помогли мужчине выбраться из ямы. На поверхности его уже ждали медики скорой помощи.

Спасательная операция длилась около десяти минут. Пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.