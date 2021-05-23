ЧМ-2021. На победе белорусов над шведами можно заработать огромные деньги
Букмекеры считают, что сборная Швеция не испытает никаких трудностей в сегодняшнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с командой Беларуси.
Коэффициенты на поединок, стартовое вбрасывание в котором произойдет в 16:15, следующие:
- победа Швеции — 1.18;
- ничья — 10.00;
- победа Беларуси — 17.00.
Как видим, на победе подопечных Михаила Захарова можно прилично заработать. Осталось малость, надо чтобы белорусы взяли верх.
Напомним, свои первые матчи на турнире соперники проиграли: Беларусь уступила Словакии (экс-наставник минского «Динамо» Любомир Покович называл эту встречу главной для белорусов и словаков в борьбе за четвертую путевку в плей-офф от группы А) — 2:5, а Швеция сенсационно потеряла очки в игре с Данией — 3:4.
Также в этом октете сегодня пройдут два матча:
- Великобритания — Словакия (начало в 12:15);
- Дания — Швейцария (20:15).