Видеофакт. В Волковыске сгорели три фуры

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В Волковыске на неохраняемой стоянке на улице Зенитчиков сгорели три большегрузных автомобиля.

Фото МЧС

ЧП, о котором сообщили в Гродненском ОУ МЧС, ночью 21 мая. Как отмечается, когда спасатели прибыли к месту происшествия, открытым огнем горели три фуры.

В результате пожара огнем повреждены:

  • у DAF — моторный отсек, салон и полуприцеп;
  • у Mercedes — моторный отсек, салон, кузов и полуприцеп;
  • у Volvo — моторный отсек, салон, кузов, полуприцеп и резиновые покрышки в полуприцепе.

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Тэги: пожары сгорел автомобиль Город: Волковыск

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