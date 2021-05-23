Видеофакт. В Волковыске сгорели три фуры
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В Волковыске на неохраняемой стоянке на улице Зенитчиков сгорели три большегрузных автомобиля.
ЧП, о котором сообщили в Гродненском ОУ МЧС, ночью 21 мая. Как отмечается, когда спасатели прибыли к месту происшествия, открытым огнем горели три фуры.
В результате пожара огнем повреждены:
- у DAF — моторный отсек, салон и полуприцеп;
- у Mercedes — моторный отсек, салон, кузов и полуприцеп;
- у Volvo — моторный отсек, салон, кузов, полуприцеп и резиновые покрышки в полуприцепе.
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