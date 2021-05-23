На предприятии «БЕЛДЖИ» произошел пожар
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Происшествие случилось в деревне Горелица (Борисовский район) сегодня глубокой ночью.
Как сообщили в МЧС, на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в «серверном помещении одноэтажного здания насосной станции на территории СЗАО «БЕЛДЖИ».
Отмечается, что в результате были повреждены электросамокат и газонокосилка.
Пострадавших нет, работа предприятия и насосной станции не нарушена.
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