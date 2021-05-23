Италия выиграла «Евровидение-2021»

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Накануне поздно вечером в Роттердаме определился победитель песенного конкурса «Евровидение-2021».

Как и прогнозировали букмекеры, хрустальный микрофон выиграл представитель Италии — группа рок-группа Måneskin.

 

 

Результат победителя — 524 балла, опередив ближайших преследователей: Францию — на 25 балла и Швейцарию — 92 балла.  

Напомним, что от Беларуси на «Евровидение» должна была поехать группа «Галасы ЗМеста» с песней «Я научу тебя». Организаторы музыкального конкурса не допустили эту композицию, поскольку сочли ее политизированной. Беларусь согласилась поменять песню, но и она оказалась не соответствующей правилам конкурса. 26 марта стало известно, что EBU отстранил Беларусь от участия в «Евровидении».

Видимо, в знак протеста БТ отказалось транслировать конкурс.

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Фото из микроблога «Евровидение-2021»

 

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Сюжет: «Евровидение-2021»
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Тэги: Евровидение-2021 Måneskin

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