Италия выиграла «Евровидение-2021»

Накануне поздно вечером в Роттердаме определился победитель песенного конкурса «Евровидение-2021» .

Как и прогнозировали букмекеры , хрустальный микрофон выиграл представитель Италии — группа рок-группа Måneskin.

Результат победителя — 524 балла, опередив ближайших преследователей: Францию — на 25 балла и Швейцарию — 92 балла.

Напомним, что от Беларуси на «Евровидение» должна была поехать группа «Галасы ЗМеста» с песней «Я научу тебя». Организаторы музыкального конкурса не допустили эту композицию, поскольку сочли ее политизированной. Беларусь согласилась поменять песню , но и она оказалась не соответствующей правилам конкурса. 26 марта стало известно, что EBU отстранил Беларусь от участия в «Евровидении».

Видимо, в знак протеста БТ отказалось транслировать конкурс .

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Фото из микроблога «Евровидение-2021»