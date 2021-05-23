На воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности

/ Общество
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Сегодня на территории Беларуси сохранится влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически повсеместно пройдут дожди; местами прогремят грозы.

Ветер юго-западный, западный сильный порывистый. Погода в регионах:

  • Брест +17..+19°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск +14..+16°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер порывами до 15-18 м/с);
  • Гомель +18..+20°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +14..+16°C (вероятность осадков 80-90%, гроза, ветер порывами до 15-18 м/с);
  • Могилев +16..+18°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза, ветер порывами до 15-18 м/с);
  • Минск +14..+16°C (вероятность осадков 70-80%, гроза, ветер порывами до 15-18 м/с).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: прогноз погоды

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