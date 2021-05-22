Посол США Фишер: Ашурок умер в борьбе за свободу и светлое будущее Беларуси

Посол США в Беларуси Джули Фишер выразила глубокие соболезнования семье и друзьям гродненского областного координатора движения «За Свободу», члена Партии БНФ Витольда Ашурка, который скончался в шкловской колонии № 17 на 51-м году жизни.

«Он умер в борьбе за свободу и светлое будущее Беларуси», — написала дипломат в «Твиттере».

По ее словам, виновные должны понести ответственность за незаконное тюремное заключение и смерть активиста.

О смерти Ашурка родственникам сообщили вечером 21 мая. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца, проводится проверка. Родные и друзья получали от него писем с конца апреля.

18 января суд Лидского района (Гродненская область) признал Ашурка виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и нападении на милиционера во время акции протеста в районном центре 9 августа 2020 года. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

8 апреля Гродненский областной суд по результатам рассмотрения апелляции оставил приговор Ашурку без изменений.