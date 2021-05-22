Видеофакт. Киевские нацгвардейцы жестоко задержали белорусского активиста Петра Маркелова

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Петр Маркелов пытался перебросить навоз на территорию белорусского посольства в Киева, что вызвало эмоциональную реакцию со стороны нацгвардейцев.

Маркелова с криками скрутили и повалили на землю. Тот пытался объяснить свои действия, сказал о десятках тысяч задержанных в Беларуси протестующих, о гибели активиста Витольда Ашурка, на что полицейский отвечал: «Да, хорошо», передает Svavoda.org.

Представитель оперативного управления Нацгвардии Владимир Швец извинился за эмоции своего сотрудника в адрес Маркелова и предложение уехать тому в Беларусь и провести акцию там.
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Тэги: Нацгвардия Нацполиция Беларусь-Украина Персона: Петр Маркелов Город: Киев

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