«Фейсбук» заблокировал сообщество госпропагандистов

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Сообщество «Будзьма! Общество честных людей» сотрудников «Советской Белоруссии» Романа Рудя и Дмитрия Крята, которые многократно оскорбляли протестующих и журналистов негосударственных медиа.

Это была основная площадка для коммуникации белорусских госпропагандистов, в группе было около 2500 участников и множество постов, информирует «Наша нива».

Причиной блокировки стало постоянное использование языка ненависти.

Во вновь созданной группе пока менее ста пользователей.
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Тэги: пропаганда Фейсбук Советская Белоруссия Персона: Роман Рудь Дмитрий Крят

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