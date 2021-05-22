Начальника Полоцкого ИВС Кирилла Москаленко нашли мертвым

/ Происшествия
Просмотров: 214

Тело начальника изолятора временного содержания в Полоцке Кирилла Москаленко нашли 21 мая.

Информацию о его кончине подтвердили в дежурной службе Полоцкого РОВД.

Полочанин родился в семье военных и пошел по стопам родителей: окончил Военную академию, служил во внутренних войсках. Жена служит в Полоцком РОВД начальником отделения по гражданству и миграции. В семье два сына.

Накануне нашли тело 50-летнего экс-начальника управления охраны правопорядка Брестской областной милиции Геннадия Войтовича.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: МВД внутренние войска ИВС Персона: Кирилл Москаленко Город: Полоцк

Другие материалы на эту тему:

Дмитрий Дашкевич об ИВС в Жодино: «Бьют людей день и ночь, постоянно»

Дмитрий Дашкевич об ИВС в Жодино: «Бьют людей день и ночь, постоянно»

Четверг на Окрестина. «Нет передач — значит, ничего ни у кого нет»

Четверг на Окрестина. «Нет передач — значит, ничего ни у кого нет»

Бывший офицер внутренних войск: «Обидно отгребать за ОМОН»

Бывший офицер внутренних войск: «Обидно отгребать за ОМОН»

BYPOL опубликовал секретный доклад МВД Беларуси

BYPOL опубликовал секретный доклад МВД Беларуси