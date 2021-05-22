Тихановского этапировали в СИЗО-3 в Гомеле

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Политзаключенного Сергея Тихановского этапировали в СИЗО-3 в Гомеле, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Ранее в Гомель этапировали политика Николая Статкевича и блогера Игоря Лосика.

Процесс над Тихановским, Статкевичем, Лосиком, а также блогером Владимиром Цыгановичем, членом инициативной группы Светланы Тихановской Артемом Саковым и модератором соцсетей Дмитрием Поповым пройдет в Гомельском областном суде. Дата суда еще не назначена.

Видеоблогер Сергей Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты своей жены. Сначала Тихановский содержался в СИЗО-1 в Минске. 18 августа стало известно, что он был переведен в СИЗО Жодино.

Согласно материалам уголовного дела Тихановский и Статкевич, а также привлеченные ими Саков, Попов, Лосик, Цыганович «и другие граждане» с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Беларуси в 2020 году.

Накануне стало известно, что фигурантам «дела Тихановского» Генеральная прокуратура выставила иск на 3 млн 78 тыс. рублей. Об этом сообщила супруга Николая Статкевича Марина Адамович в «Фейсбуке» со ссылкой на письмо политика.
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Тэги: СИЗО № 3 политзаключенные в Беларуси дело Тихановского Персона: Сергей Тихановский Город: Гомель

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