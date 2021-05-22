За сутки в Беларуси зарегистрировали 1471 случай COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрирован 1471 случай COVID-19, скончались 9 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписаны 1463 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

21 мая было зарегистрировано 1756 заболевших, 20 мая — 1457, 19-го — 1378, днем ранее— 1179. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 384 773, умер 2761 пациент с коронавирусом, выздоровели — 374 854.

За минувшие сутки выполнено 18 710 тестов на коронавирус (днем ранее 20 066). С начала эпидемии сделано 6 192 860 тестов.

По информации Минздрава, первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 427,3 тыс. белорусов, более 282,7 тыс. прошли полный курс вакцинации.

20 мая министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на еженедельной видеоконференции по ситуации с COVID-19 с руководителями лечебных учреждений сообщил, что в Беларуси третья волна коронавируса в самом разгаре, но ситуация уже не будет такой напряженной, как прошлой осенью. «Тяжелых пациентов много — это служит маркером сложной ситуации. Если в цифрах, то, например, количество госпитализированных в 2,5 раза меньше, чем на пике осенней волны, а вот число тяжелых пациентов меньше лишь в 1,5 раза», — цитирует чиновника пресс-служба Минздрава.