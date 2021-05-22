Новый музыкально-туристический сезон открылся в Верхнем городе Минска

В субботу, 22 мая, в столице начинается традиционное культурное мероприятие, которое включает музыку, танцы, кинопоказы под открытым небом и театральные вечера у Ратуши.

Каждые выходные c 22 мая и до середины сентября в Верхнем городе можно будет увидеть выступления молодежных и детских коллективов, танцевальные программы и мастер-классы по различным направлениям, кинопоказы Open air Cinema, сообщает telegram-канал «Минск. Официально».

Среди мероприятий такие традиционные проекты, как «Классика у Ратуши», фестиваль-ярмарка «Вясновы букет», а также праздники национальных культур — День многонациональной России и Праздник молдавской культуры.

Минчан и гостей столицы также ожидают культурные новинки.

В их числе проект «Театральные вечера у Ратуши», в рамках которого коллективы ведущих городских театров представят спектакли для детей и взрослых, а также проект «Сохраняя традиции, создаем будущее» — он откроется выставкой в Ратуше, а завершится концертной программой «Мелодии содружества» в исполнении Президентского оркестра.

Всю программу музыкально-туристического сезона на май—сентябрь Мингорисполком представил на специальной афише .

Так, 22 мая программа откроется детским музыкальным проектом «Всем, всем добрый день!», затем последуют танцевальные программы, мастер-классы и кинопоказы Open air Cinema. Завершится субботний день проектом «Хоровые встречи у Ратуши».

Ранее Naviny.by сообщали о том, что в ночь с субботы, 22 мая, на воскресенье, 23 мая, Беларусь присоединится к международной культурной акции «Ночь музеев».

Помимо столичных музеев, в мероприятии будут участвовать музеи других белорусских городов.