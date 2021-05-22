Лукашенко созвонился с главой Азербайджана Алиевым

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Телефонный разговор Александра Лукашенко и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялся 22 мая.

Телеграм-канал «Пул первого» опубликовал тезисы беседы политиков. Они обсудили обстановку в обеих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам. В частности глава Азербайджана проинформировал о ситуации на армяно-азербайджанской границе, обозначил позицию Азербайджана в этой ситуации.

Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и поставки в Беларусь углеводородного сырья. Отмечалось, что товарооборот между странами стал больше, наблюдается потенциал в развитии двухсторонних отношений.

В ближайшее время в Беларусь прибудет азербайджанская делегация специалистов по градостроительству. Будут выстроены конкретные планы по работе белорусских строителей и иных специалистов в Азербайджане.

 

 

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Тэги: Беларусь-Азербайджан Персона: Ильхам Алиев Александр Лукашенко

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