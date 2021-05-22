В Беларуси заблокировали доступ к сайту Sports.ru

Проблемы с доступом к крупнейшему российскому спортивному сайту Sports.ru белорусские пользователи начали фиксировать утром 22 мая. У некоторых из них портал либо не открывается, либо выдается сообщение о блокировке Мининформом.

В частности, при попытке зайти на сайт появляется следующее сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации"», передает БелаПАН .

При этом ресурс пока еще открывается у некоторых мобильных и интернет-операторов. Сайт также доступен при включенном VPN.

В Министерстве информации подтвердили, что доступ к Sports.ru ограничен на территории Беларуси в связи с нарушением законодательства Республики Беларусь об азартных играх. Помимо Sports.ru заблокированы еще 483 ресурса.

Sports.ru — одно из крупнейших спортивных интернет-изданий в России. Его основателем является белорус Дмитрий Навоша. Он поддерживает движение за демократические перемены в Беларуси, неоднократно критиковал политику Александра Лукашенко и высказывался против насилия силовиков в стране. Несколько дней назад Навоша выступил в поддержку портала TUT.by.