Россельхознадзор снял запрет на поставки с нескольких белорусских предприятий

Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставки животноводческой и растительной продукции с нескольких белорусских предприятий.

Такое решение принято по итогам прошедших 20 мая переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и заместителя премьер-министра Беларуси Александра Субботина, говорится в сообщении российского ведомства.

В частности, «с учетом гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси», 21 мая снят запрет на ввоз в Россию подконтрольных товаров с двух белорусских предприятий в режиме «усиленного лабораторного контроля»: продукции Щучинского филиала ОАО «Молочный мир» и производственного участка «Ольшевский» ОАО «Березовский комбикормовый завод».

Продукция, предназначенная для поставок в Россию, должна сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Также под гарантии белорусской Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Россельхознадзор разрешает с 24 мая поставки в Российскую Федерацию томатов и перцев с минского предприятия «Тепличное хозяйство ОАО «ДОРОРС».

9 октября 2020 года Россельхознадзором были введены ограничения на поставки томатов и перцев из Минской области в связи с обнаружением в продукции из этого региона вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus).