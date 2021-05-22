На пожаре в Лельчицком районе погиб малолетний ребенок, а в Скиделе — семья

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Трагедия, унесшая жизни супругов, произошла в пятницу поздно вечером, сообщили в МЧС.

Фото носит иллюстративный характер

Как отмечается, пожар произошел в Скиделе на улице Пушкина. В ходе тушения огня были обнаружены тела супругов (1980 и 1983 г.р.).

Кроме этого, по данным ведомства, за минувшие дежурные сутки были зафиксированы еще несколько смертей.

Так, днем в агрогородке Глушковичи (Лельчицкий район) огонь унес жизнь мальчика (2015 г.р.).

А сегодня за полночь произошел пожар в агрогородке Большие Мотыкалы (Брестский район). Ожоги получили гости хозяина (мужчина 1988-го и женщина 1985 г.р.) — они доставлены в больницу. В огне погибла женщина (1972 г.р.).

Также сообщается, что в пятницу днем в больнице скончался от полученных 2 мая ожогов гомельчанин (1950 г.р.).

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: пожары гибель на пожарах Город: Скидель

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