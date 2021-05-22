Православные почитают святителя Николая Чудотворца

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Православные верующие сегодня почитают святителя Николая Чудотворца.

Праздники, посвященные Святому Николаю, отмечают два раза в году: 22 мая и 19 декабря.

В этот день верующие молятся святому, прося его о помощи вырастить урожай, уберечь посевы от засухи и ливней.

Святого Николая также считают покровителем моряков и всех, кто каким-либо образом связан с водой и стихией.

Как отмечает церковь, этот святой более всех приближен к господу и может выполнять просьбы людей, поэтому к нему обращались с разными просьбами.

Сегодня не рекомендуется: стричься, шить, вязать, вышивать, брать в руки ножницы, отказывать просящим о помощи, брать в долг.

В праздник верующие надевают новую праздничную одежду.

В этот день можно хлопотать по хозяйству, поэтому женщины старались навести порядок всюду дома и во дворе.

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Тэги: религия Николай Чудотворец

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