Захаров: готовились к игре, разбирали соперника, но провалились

По словам главкома национальной сборной Беларуси по хоккею Михаила Захарова, после проваленного начала матча со Словакией белорусы могли спасти поединок.

Фото ФХРБ

Накануне поздно вечером Беларусь стартовала на ЧМ-2021 , который проходит в Риге. «Красно-зеленые» уступили — 2:5 (0:3, 0:0, 1:2).

Наставник признал, передает пресс-служба ФХРБ, что «плохо начали игру», хотя тренерский штаб просил «действовать внимательнее, аккуратно выводить шайбу, не удаляться».

Старт первенства вышел, по его словам, «не таким, как хотелось бы»: «Мы готовились к игре, разбирали соперника. Но провалились. Где-то проигрывали позицию, где-то нападающие слишком высоко поднимались, хотя мы просили действовать чуть ниже».

«Словаки забросили хорошие голы, отлично разыгрывали большинство. Но мы старались бороться до конца, отквитали две шайбы в концовке, бросали буллит. Второй и третий период мы хорошо сыграли, но вот первый провалили», — отметил Захаров.

Он считает, что матч получился интересным, и даже при счете 0:4 никто рне опускал руки: «И моменты мы создавали. Забрось Платт во втором периоде, стань счет 3:1 — и все могло повернуться иначе… А если бы Шарангович реализовал буллит [при счете 2:4] , концовка могла получиться еще интереснее. Больше минуты могли играть вшестером и забросить».

Объясняя замену голкипера при счете 0:3, Захаров заметил, что три шайбы за полпериода «все-таки многовато», поэтому в таких ситуациях тренеры как правило меняют голкиперов, так как «они могут сломаться психологически».

Оценивая игру вышедшего на замену Тэйлора (он был признан в белорусской команде лучшим игроком матча) главком подчеркнул, что тот «здорово вошел в игру и отлично отработал свой отрезок».

Комментируя жалобы на качество льда , Захаров сказал, что не надо жаловаться, так как все находятся в одинаковых условиях, а к организаторам турнира, которые «подготовились, как могли — к ним никаких претензий нет».

Следующими соперниками «красно-зеленых» на групповом этапе будут:

23.05.

Швеция (16:15);

24.05.

Чехия (20:15);

26.05.

Великобритания (20:15);

28.05.

Дания (20:15);

30.05.

Швейцария (16:15);

01.06.

Россия (20:15).

По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.