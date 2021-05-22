Беларусь ожидают фронтальные разделы

В субботу, 22 мая, днем на погоде в республике скажется влияние фронтальных разделов, поступающих с юго-запада Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами — ливни); в отдельных районах прогремят грозы.

Ветер юго-западный умеренный(при грозах — порывистый, местами — сильный порывистый).

Погода в регионах:

Брест +17..+19° C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);

(вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с); Витебск +18..+20° C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);

(вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с); Гомель +17..+19° C (без осадков 80-90%, ветер 4-9 м/с);

(без осадков 80-90%, ветер 4-9 м/с); Гродно +15..+17° C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);

(вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с); Могилев +17..+19° C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);

(вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с); Минск +18..+20° C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с).

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