Беларусь ожидают фронтальные разделы
В субботу, 22 мая, днем на погоде в республике скажется влияние фронтальных разделов, поступающих с юго-запада Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами — ливни); в отдельных районах прогремят грозы.
Ветер юго-западный умеренный(при грозах — порывистый, местами — сильный порывистый).
Погода в регионах:
- Брест +17..+19°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);
- Витебск +18..+20°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);
- Гомель +17..+19°C (без осадков 80-90%, ветер 4-9 м/с);
- Гродно +15..+17°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);
- Могилев +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
- Минск +18..+20°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с).
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