Беларусь ожидают фронтальные разделы

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В субботу, 22 мая, днем на погоде в республике скажется влияние фронтальных разделов, поступающих с юго-запада Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами — ливни); в отдельных районах прогремят грозы.

Ветер юго-западный умеренный(при грозах — порывистый, местами — сильный порывистый).

Погода в регионах:

  • Брест +17..+19°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);
  • Витебск +18..+20°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);
  • Гомель +17..+19°C (без осадков 80-90%, ветер 4-9 м/с);
  • Гродно +15..+17°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с);
  • Могилев +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 4-9 м/с);
  • Минск +18..+20°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза, ветер 4-9 м/с).

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: прогноз погоды

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