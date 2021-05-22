В Руденске пропала 14-летняя девочка

Пуховичским РУВД разыскивается 14-летняя жительница городского поселка Руденск Виолетта Ладутько.

Последний раз девочку видели вечером 17 мая. Около 19:45 она ушла из дома на улице Минской в неизвестном направлении и пропала.

Предположительно, может находиться в Минске.

Была одета бежевую ветровку, темно-серые джинсы, салатовые кроссовки. Рост 165 сантиметров, темно-каштановые волосы, глаза серо-голубые.

Поиск Виолетты Ладутько также ведут волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».