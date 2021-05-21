Белорусские хоккеисты проиграли словакам на старте ЧМ в Риге

Национальная сборная Беларуси по хоккею уступила соперникам из Словакии со счетом 2:5 в стартовом матче чемпионата мира, который начался сегодня в Риге.

Фото hockey.by

Белорусский вратарь Константин Шостак пропустил три шайбы за семь минут, на 12-й минуте его заменил Дэнни Тейлор.

У белорусов забивали Михаил Стефанович и Егор Шарангович. За минуту до финальной сирены счет мог быть 3:4, но Шарангович не реализовал буллит, а соперники забросили в пустые ворота после замены вратаря на шестого полевого игрока.

На ЧМ-2018 словаки победили белорусов со счетом 7:4, в 2016-м сильнее были белорусские хоккеисты — 4:2.

В параллельном матче латвийские хоккеисты впервые за историю чемпионатов мира обыграли сборную Канады — 0:2.

Ранее состоялись еще два матча: Россия — Чехия — 4:3, Германия — Италия — 9:4.

Сборная Беларуси следующий матч проведет 23 мая против команды Швеции, начало в 16:15.