В Минске задержали журналиста Алеся Силича

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В Минске задержан и доставлен в УВД Первомайского района работающий на «Белсат» журналист-фрилансер Алесь Силич, сообщил телеканал.

Его обвиняют в пикетировании. Суд состоится в понедельник, 24 мая, передает БелаПАН.

Вместе с Силичем была задержана его коллега Наталья Волокида, ее впоследствии отпустили.

Алесь Силич работал заместителем главного редактора газеты «Народная Воля». В 2004 году попросил политическое убежище в Бельгии, затем вернулся на родину.

21 мая в минской студии «Белсата» были задержаны технические сотрудники канала, которые готовились к записи ток-шоу.
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Тэги: Белсат задержания журналистов Персона: Алесь Силич

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