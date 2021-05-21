С лета 2020 года журналистов в Беларуси задерживали более полутысячи раз

С лета минувшего года в Беларуси продолжается «небывалый шквал репрессий против журналистов», заявил заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий во время онлайн-брифинга 21 мая.

«За этот период мы насчитали более 550 фактов задержаний наших коллег, более 80 наших коллег за период с лета подверглись насилию в той или иной форме со стороны правоохранительных органов — люди или были избиты, или получили ранения резиновым пулями», — сказал Горецкий.

По данным БАЖ, в заключении в связи с уголовными или административными делами сейчас находятся 27 представителей медиасферы.