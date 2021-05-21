За участие в акциях протеста осудили 682 человека в уголовном порядке

Прокуроры направили в суды 667 уголовных дел в отношении 944 лиц «по фактам их участия в массовых беспорядках, совершения действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с невыполнением законных требований представителей власти, насилия и угрозы его применения к правоохранителям, их публичного оскорбления, осквернения надписями чужого имущества, хулиганства, надругательства над государственной символикой», сообщила Генпрокуратура. 682 лица уже осуждены, отмечается в релизе.

«Правоохранительные органы продолжают активно выявлять подозреваемых и раскрывать преступления против общественной безопасности и правопорядка, имевшие место начиная с августа 2020 года, — говорится в сообщении. — Благодаря достижениям в области криминалистической техники, возможностям органов судебных экспертиз, использованию искусственного интеллекта совершивших противоправные деяния устанавливают независимо от того, действовали ли они в киберпространстве или в реальных обстоятельствах», передает БелаПАН .

Прокурорские работники «проводят ежедневный мониторинг сети интернет для обнаружения признаков правонарушений, деструктивной и недостоверной информации, оскорблений и угроз в адрес высших должностных лиц страны, правоохранителей и представителей иных госорганов».

На 21 мая белорусские правозащитники признали политзаключенными 406 человек.