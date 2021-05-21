Силовики ворвались в минскую студию «Белсата»

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Сотрудники силовых структур ворвались в минскую студию «Белсата», в которой снимается программа «Каждый из нас», задержаны технические работники, сообщил телеканал. В это время там велась подготовка к записи ток-шоу, съемок не было.

Ведущий программы Глеб Лободенко в студии отсутствовал, он на свободе.

Вещающий на Беларусь телеканал «Белсат» безуспешно пытается получить аккредитацию в Министерстве иностранных дел страны. Журналисты канала постоянно преследуются за работу на СМИ без аккредитации. В феврале сотрудницы канала Екатерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова были приговорены к двум годам лишения свободы за прямую трансляцию акции протеста с «площади Перемен» (двора на улице Червякова в Минске). Суд посчитал их виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях).
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Тэги: Белсат Персона: Глеб Лободенко

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