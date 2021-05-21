Жителей Новой Боровой зовут на эко-субботник: посадят цветы и изготовят скворечники

В Новой Боровой 22 мая пройдет зеленый субботник, во время которого избавят от мусора прилегающий лесок, высадят цветы и огороды. Всех желающих разделят на команды и обеспечат инвентарем.

Команды будут формировать по 10-15 человек, плюс у каждой будет капитан от «А-100 Комфорт». Командам подберут сказочные названия по мотивам повести «Маленький принц», а всем участникам выдадут наклейки, чтобы было проще найти друг друга.

Во время субботника жители приведут в порядок лес и сквер за церковью. Также посадят новые растения и клумбы в кварталах Новой Боровой. В частности, цветы появятся на улице Александра Яковлева и пересечении улиц Небесной и Артема Микояна.

Тем, кто займется детскими площадками, предоставят малярные кисти и краски Caparol, чтобы конструкции снова заиграли яркими цветами.

Помимо работ, пройдут бесплатные мастер-классы. В частности, всех желающих научат изготавливать скворечники, а для детей соберут картонный городок.

Также будут полезные лекции: на одной жителям расскажут о системе сбора лекарств для их переработки, на другой — научат правильно читать маркировку на упаковках продуктов.

Продумана и красочная фотозона.

«Новая Боровая уникальна, прежде всего, своими жителями, которые активно участвуют в жизни района. Так что этот субботник ждут многие. Мы предложим собственным примером донести до всех остальных районов слова Сент-Экзюпери об ответственности за окружающий мир, за свою маленькую планету, за порядок, чистоту и создание красоты там, где ты живешь и отдыхаешь», — раскрывают идею в управляющей компании «А-100 Комфорт».

Субботник пройдет в Новой Боровой 22 мая. Жителей приглашают собраться в 12 часов на центральной площади.