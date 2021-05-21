Десять россиян погибли в коллекторе после выброса метана

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В российском поселке Дмитриадовка под Таганрогом в результате отравления при очистных работах погибли десять человек.

Фото: МЧС РФ

«На данный момент известно о десяти погибших, еще восемь человек доставлены в БСМП», — сказал мэр Таганрога Андрей Лисицкий, передает РБК.

По его словам, трех человек доставили в терапевтическое отделение, пятерых — в реанимацию.

«Они находятся в состоянии разной степени тяжести. Сейчас сложно сказать, все ли были извлечены. Там откачивали воду, полностью ли откачали, я пока не готов сказать», — сказал он.

По предварительным данным, причиной смерти людей стал выброс метана.
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Тэги: метан МЧС РФ Персона: Андрей Лисицкий Город: Таганрог

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