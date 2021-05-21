Ермошина назвала выборы главным поводом для «организации антигосударственного переворота»

Выборы перестали быть внутренним делом самих государств, а стали поводом для неприкрытого международного вмешательства в дела государства. Такое мнение высказала председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина на международной конференции «Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства» 21 мая в Минске.

Прямую трансляцию конференции ведет Национальный пресс-центр, передает БелаПАН .

«События политической жизни последних двух десятилетий показывают, что ни одно из государств, где нет полной монополии на власть, не свободно от угроз государственных переворотов. При этом при разности национальных менталитетов, религий, уровня жизни и образования существуют общие черты, которые позволяют предполагать наличие общего сценария мятежей, однако наполняемого конкретикой в каждом отдельном случае. С учетом того, что мятежи все чаще стали происходить как следствие главных избирательных кампаний, можно прийти к выводу, что выборы перестали являться внутренним делом самих государств, а стали поводом для неприкрытого международного вмешательства в дела государства», — сказала Ермошина.

По ее словам, выборы перестали служить цели обретения народного согласия, а все чаще служат противоположной цели, направленной на раскол общества и государства. «Иные утверждения, как правило, от партий оппонентов главной политической силы о том, что если выборы будут честными, то и мятежей не будет (кстати, госпожа Тихановская любила об этом говорить до выборов), полностью опровергаются послевыборными событиями не только в Беларуси, но и в Грузии, Кыргызстане и даже в США. А это ведь только последние избирательные кампании, — сказала глава ЦИК. — Мы все чаще видим, что выборы стали главным поводом для организации антигосударственных переворотов даже без наличия признаков, определенных Лениным как наличие революционных ситуаций».

Ермошина заявила, что по вине интернет-ресурсов произошло «падение нравственных ориентиров и осуществляется полная перестройка сознания вполне образованных людей». «Самостоятельное мышление заменяется сектантским, а именно подчиненным общей внушенной мысли», — уверена она.

Глава ЦИК считает, что объектом духовной дегенерации являются не только современное поколение избирателей, но и дети. Она напомнила об участии детей и подростков в уличных протестных акциях и выразила мнение, что одним усилением патриотического воспитания в школах и в госСМИ «ситуацию исправить невозможно». «Должны быть предприняты меры, чтобы невозможной стала для восприятия иная точка зрения, кроме патриотической. В противном случае у нас сомнительное будущее, если оно есть вообще», — заявила глава ЦИК.

Ермошина полагает, что в связи с предстоящими избирательными кампаниями в Беларуси и России социальная и политическая стабильность в Союзном государстве находится под угрозой. «Перед нами стоит сверхсложная задача по выработке способов организации избирательных процессов таким образом, чтобы они не смогли трансформироваться во взрывную волну, способную обрушить наш общий дом», — сказала она.