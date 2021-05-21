Журналистку Елену Толкачеву не выпустили из ИВС по истечении 72 часов после задержания

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Журналистку портала TUT.by и информационной компании БелаПАН Елену Толкачеву не выпустили из ИВС ГУВД Мингорисполкома по истечении 72 часов после задержания (срок предварительного заключения).

По сведениям БелаПАН, Толкачевой продлили меру пресечения в виде заключения под стражу и сегодня ее должны перевести в СИЗО.

Согласно законодательству, в течение 10 дней ей либо предъявят обвинение, либо ее отпустят на свободу.

Информации о других сотрудниках TUT.by, у которых сегодня также истекают 72 часа с момента задержания, пока нет.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски в редакции tut.by, ее региональных офисах и дома у сотрудников портала. Было заявлено, что в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов).

Практически одновременно на основании обращения Генеральной прокуратуры Министерство информации заблокировало доступ к сайту TUT.by и его зеркалам.

Известно о задержании следующих сотрудников TUT.by: генеральный директор Людмила Чекина; главный редактор Марина Золотова; редактор Ольга Лойко; заместитель директора Ирина Рыбалко; журналистка Елена Толкачева; главный бухгалтер Анжела Ассад; заместитель главного бухгалтера Мария Новик; главный инженер Алла Лапатко; заместитель гендиректора по техническим вопросам Александр Дайнеко; менеджер Андрей Авдеев; юрист Екатерина Ткаченко; бывший юрист Ирина Костюченко (перешла на новое место работы).

Кроме того, задержаны директор Нoster.by Сергей Повалишев, директор Rocket Data Дарья Данилова.

 

 

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Сюжет: Атака на TUT.by
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Тэги: TUT.by дело против TUT.by Персона: Елена Толкачева

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