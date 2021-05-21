Фигурантам «дела Тихановского» выдвинули претензии на три миллиона рублей

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Генеральная прокуратура выставила фигурантам «дела Тихановского» иск на 3 млн 78 тыс. рублей, сообщила супруга Николая Статкевича Марина Адамович в «Фейсбуке» со ссылкой на письмо политика.

Процесс над Тихановским, Статкевичем, а также блогерами Игорем Лосиком, Владимиром Цыгановичем, членом инициативной группы Светланы Тихановской Артемом Саковым и модератором соцсетей Дмитрием Поповым пройдет в Гомельском областном суде, передает БелаПАН.

Согласно материалам дела Тихановский и Статкевич, а также привлеченные ими Саков, Попов, Лосик, Цыганович «и другие граждане» с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Беларуси в 2020 году.

Ранее Генпрокуратура заявила, что фигуранты нанесли ущерб на сумму «более 3 млн рублей», на их имущество наложен арест на сумму более 2 млн рублей.

 

Николай Статкевич был задержан 31 мая. Его подвергли административному аресту за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, однако по истечении срока наказания не выпустили, объявив подозреваемым в рамках «дела Тихановского» по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 8 июля Статкевичу было предъявлено обвинение по этой статье. Он признан политзаключенным.

 

 

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Тэги: дело Тихановского Персона: Марина Адамович Николай Статкевич Игорь Лосик Владимир Цыганович Артем Саков Дмитрий Попов

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