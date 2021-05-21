Почти две тысячи фур скопились на границе с ЕС

/ Беларусь-ЕС
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Скопление грузовиков наблюдается на границе Беларуси с Литвой и Латвией. Больше всего фур ожидают выезда на белорусско-литовском участке, сообщает сайт Госпогранкомитета.

Больше всего грузовиков ждут выезда в Литву в пункте пропуска «Каменный Лог» — более 600. Еще по 290 большегрузов стоят в «Привалке» и «Котловке», 270 — в «Беняконях», 140 — в «Видзах».

Грузовики стоят и на границе с Латвией: в «Урбанах» скопилось более 200 машин, в «Григоровщине» — свыше 150.

Очередей на выезд в Польшу и Украину и не наблюдается.

 

 

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Тэги: очереди на границе

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